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    Бекхэм высказался о взаимопонимании на поле Альбы, Бускетса и Месси

    Футбол MLS Интер Майами
    Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что взаимопонимание игроков команды Жорди Альбы, Серхио Бускетса и Лионеля Месси походе на сценарий к фильму.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Каждый раз, когда Лео (Месси) забивает, когда Бускетс отдает передачи, а Жорди (Альба) делает ускорения, люди спрашивают: "Это постановка?"

    Думаю, это лучший комплимент этим игрокам, потому что они словно в кино. В том, как они играют, и в том, какие они вне поля, прекрасно все. Поэтому их игра вызывает эмоции», — сказал Бекхэм ESPN.

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    • После перехода в американский клуб Месси успел провести 8 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи. Бускетс также провел 8 встречи и не отметился результативными действиями, а Альба принял участие в 6-и поединках, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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