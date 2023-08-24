Анчелотти высказался о возможном отъезде Модрича в Саудовскую Аравию

Лука Модрич сидит на скамейке запасных Фото: globallookpress.com
«Лука Модрич отправится в Саудовскую Аравию? Лука уже решил остаться здесь.
Он недоволен, что не играет, очень странно видеть Луку не играющим, но у него будут минуты. Несомненно. Он поможет нам в течение текущего сезона», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне Модрич провел 2 матча в Примере, не отметившись результативными действиями. Этим летом полузащитник продлил контракт с «Реалом» до конца сезона 2023/2024.