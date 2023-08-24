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    Анчелотти высказался о возможном отъезде Модрича в Саудовскую Аравию

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник команды Лука Модрич, который недоволен своим игровым времени, не перейдет в Саудовскую Аравию.

    Лука Модрич сидит на скамейке запасных
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    Лука Модрич сидит на скамейке запасных

    «Лука Модрич отправится в Саудовскую Аравию? Лука уже решил остаться здесь.

    Он недоволен, что не играет, очень странно видеть Луку не играющим, но у него будут минуты. Несомненно. Он поможет нам в течение текущего сезона», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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    • В нынешнем сезоне Модрич провел 2 матча в Примере, не отметившись результативными действиями. Этим летом полузащитник продлил контракт с «Реалом» до конца сезона 2023/2024.

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