Анчелотти высказался о возможном отъезде Модрича в Саудовскую Аравию

Главный тренерзаявил, что полузащитник команды, который недоволен своим игровым времени, не перейдет в Саудовскую Аравию.

«Лука Модрич отправится в Саудовскую Аравию? Лука уже решил остаться здесь.

Он недоволен, что не играет, очень странно видеть Луку не играющим, но у него будут минуты. Несомненно. Он поможет нам в течение текущего сезона», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне Модрич провел 2 матча в Примере, не отметившись результативными действиями. Этим летом полузащитник продлил контракт с «Реалом» до конца сезона 2023/2024.