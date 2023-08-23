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    Источник: Нерес отказался переходить в «Зенит»

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    Форвард «Бенфика» Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит». Об этом сообщает A Bola.

    Давид Нерес
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    Давид Нерес

    Стало известно, что «Зенит» так и не смог договориться с «Бенфикой» о сумме трансфера. Петербургский клуб хотел предложить 45 млн. евро, но португальцы были готовы отдать форварда только за 100 млн. евро.

    Несмотря на это, сам Нерес сосредоточен на выступлении за «Бенфику». Действующий контракт игрока с португальским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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    • В прошлом сезоне Нерес провел 31 матч за «Бенфику» в чемпионате Португалии, забил 6 голов и сделал 8 голевых передач.

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