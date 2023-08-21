ЦСКА объявил об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

Полузащитникподписал контракт с. Об этом сообщается на официальном сайте

Стало известно, что полузащитник подписал контракт с турецким клубом до лета 2027 года. ЦСКА получит 5 млн. евро за этот трансфер.

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе, как ЦСКА, о таком я даже и не мог мечтать в детстве.

Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

И помните, вы лучшие болельщики в мире!» — цитирует Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.

В прошлом сезоне Зайнутдинов провел 21 матч за ЦСКА в РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи.