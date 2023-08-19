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    Осинькин: Нам нужно было иметь холодную голову, более рационально играть, но мы не смогли этого сделать

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 5-м туре РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Понятно, что у нас сейчас молодые футболисты стали много играть. Наверное, даже очень много. Было эмоционально тяжело или, может быть, накопилась общая усталость. Многие футболисты, которые ранее у нас редко выходили в стартовом составе, сыграли не на своем уровне. Понятно, что нас иногда мерят по матчам с "Локомотивом" или "Ростовом", но это делать еще рано. Нам нужна настоящая стабильность. Нам нужно было иметь холодную голову, более рационально играть, но мы не смогли этого сделать. Матч был эмоциональным и веселым для зрителей, но мы не контролировали игру по‑настоящему.

    Когда один из соперников давит очень большим числом игроков, то есть пространство сзади. Тем более, что часть этих моментов были в самой концовке, когда мы играли вдесятером. Ну и в целом, мы рисковали, понимая, на что идем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    «Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. «Крылья Советов» остались на пятом месте с восемью пунктами.

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