Осинькин: Нам нужно было иметь холодную голову, более рационально играть, но мы не смогли этого сделать

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в 5-м туре РПЛ.

«Понятно, что у нас сейчас молодые футболисты стали много играть. Наверное, даже очень много. Было эмоционально тяжело или, может быть, накопилась общая усталость. Многие футболисты, которые ранее у нас редко выходили в стартовом составе, сыграли не на своем уровне. Понятно, что нас иногда мерят по матчам с "Локомотивом" или "Ростовом", но это делать еще рано. Нам нужна настоящая стабильность. Нам нужно было иметь холодную голову, более рационально играть, но мы не смогли этого сделать. Матч был эмоциональным и веселым для зрителей, но мы не контролировали игру по‑настоящему.

Когда один из соперников давит очень большим числом игроков, то есть пространство сзади. Тем более, что часть этих моментов были в самой концовке, когда мы играли вдесятером. Ну и в целом, мы рисковали, понимая, на что идем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

«Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. «Крылья Советов» остались на пятом месте с восемью пунктами.