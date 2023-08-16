Гранат: У «Севильи» мало шансов на завоевание Суперкубка УЕФА

Экс-защитник московского «Динамо»дал прогноз на предстоящий матч за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей».

«Конечно же, "Манчестер Сити" — явный фаворит матча за Суперкубок УЕФА. Они являются одной из самых сильных команд мира, возможно, даже самой сильной. На бумаге у "Севильи" мало шансов на победу. Но в одном отделено взятом матче за трофей может произойти всякое. Уверен, у "Сити" сегодня не будет лёгкой прогулки. С большим удовольствием посмотрю этот матч. Такие игры пропускать нельзя», — цитирует Граната «Чемпионат».

Матч начнется 16 августа в 22:00 мск. Игра состоится в Пирее.