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    «Кубань» и «Сокол» сыграли вничью в матче Первой лиги

    «Кубань» — «Сокол»: счет матча 0:0

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    В матче 5-го тура Первой лиги «Кубань» и «Сокол» не выявили победителя.

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    Поединок в Краснодаре завершился ничьей. Команды не забили ни единого гола.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Сокол 0:0
    Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Азамат Гурфов, Максим Лаук, Levin G., Георгий Махатадзе, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ezhkov D., Ян Гудков, Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Дмитрий Сасин, Илья Сериков Предупреждения: Дмитрий Сасин (12'), Иван Темников (45'), Kenfack O. (56'), Yugaldin D. (66')

    «Сокол» с 10 очками располагается на второй строчке в таблице, а «Кубань» (4 очка) занимает 16-е место.

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