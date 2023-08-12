«Кубань» — «Сокол»: счет матча 0:0

Поединок в Краснодаре завершился ничьей. Команды не забили ни единого гола.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Сокол 0:0
Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Азамат Гурфов, Максим Лаук, Levin G., Георгий Махатадзе, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ezhkov D., Ян Гудков, Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Дмитрий Сасин, Илья Сериков Предупреждения: Дмитрий Сасин (12'), Иван Темников (45'), Kenfack O. (56'), Yugaldin D. (66')
«Сокол» с 10 очками располагается на второй строчке в таблице, а «Кубань» (4 очка) занимает 16-е место.