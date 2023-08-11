Игнашевич: Цель «Балтики» — победить в каждом матче

Главный тренер «Балтики»поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Мои поздравления футболистам и болельщикам нашей команды. "Балтика" сегодня продемонстрировала отличную совместную работу. Прекрасно осознаем, что "Ахмат" часто применяет высокий уровень игры с практически всеми командами РПЛ.

Ввиду непростых погодных условий, мы решили не прибегать к интенсивному прессингу и не заниматься высокой атакующей игрой. Сегодня ребятана протяжении всего матча надежно играли в защите, практически не дав сопернику шансов на опасные моменты. Наша цель — победить в каждом матче», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс».

«Балтика» за два матча набрала шесть очков и лидирует в группе D Кубка России. В следующем туре группового этапа Кубка страны калининградцы на своем поле примут «Зенит». Встреча состоятся 30 августа.