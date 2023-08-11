ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • 06:55
    • Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 21:57
    • «Славия» разгромила «Днепр-1», «Шериф» разбил БАТЭ в квалификации Лиги Европы
  • 20:58
    • «Буде-Глимт» разгромил «Пюник», «Сабах» справился с «Партизаном»
    Все новости спорта

    Игнашевич: Цель «Балтики» — победить в каждом матче

    Футбол Календарь Кубка России Прогнозы на РПЛ Фонбет Кубок России Футбол России Балтика Ахмат РПЛ
    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Мои поздравления футболистам и болельщикам нашей команды. "Балтика" сегодня продемонстрировала отличную совместную работу. Прекрасно осознаем, что "Ахмат" часто применяет высокий уровень игры с практически всеми командами РПЛ.

    Ввиду непростых погодных условий, мы решили не прибегать к интенсивному прессингу и не заниматься высокой атакующей игрой. Сегодня ребятана протяжении всего матча надежно играли в защите, практически не дав сопернику шансов на опасные моменты. Наша цель — победить в каждом матче», — приводит слова Игнашевича «Спорт-Экспресс».

    «Балтика» за два матча набрала шесть очков и лидирует в группе D Кубка России. В следующем туре группового этапа Кубка страны калининградцы на своем поле примут «Зенит». Встреча состоятся 30 августа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды забьют много голов?
  • «Урал» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Помогут ли «Ницце» ее усиления?
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры