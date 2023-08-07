Артета поделился ожиданиями о предстоящем старте нового сезона АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала»высказался об ожиданиях от грядущего сезона.

Напомним, что накануне «канониры» одержали победу над «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.

«Не знаю, поднимет ли этот результат слишком высокие ожидания. Я просто хотел получить этот трофей как можно быстрее, и тогда мы могли бы подумать о следующем, но мы знаем, что это футбол. Сегодня ты выигрываешь трофей, но завтра ты должен тренироваться, ты должен готовиться к игре с "Ноттингем Форест" в правильном направлении.

Это будет совсем другая игра, очень сложная, и мы знаем, что нам нужно идти изо дня в день. Это здорово, это поднимает нам дух, веру и всё такое, мы просто хотим играть лучше и побеждать. Вот что мы должны сделать», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.