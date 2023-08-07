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    Артета поделился ожиданиями о предстоящем старте нового сезона АПЛ

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об ожиданиях от грядущего сезона.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    Напомним, что накануне «канониры» одержали победу над «Манчестер Сити» (1:1, 4:1 по пенальти) в матче за Суперкубок Англии.

    «Не знаю, поднимет ли этот результат слишком высокие ожидания. Я просто хотел получить этот трофей как можно быстрее, и тогда мы могли бы подумать о следующем, но мы знаем, что это футбол. Сегодня ты выигрываешь трофей, но завтра ты должен тренироваться, ты должен готовиться к игре с "Ноттингем Форест" в правильном направлении.

    Это будет совсем другая игра, очень сложная, и мы знаем, что нам нужно идти изо дня в день. Это здорово, это поднимает нам дух, веру и всё такое, мы просто хотим играть лучше и побеждать. Вот что мы должны сделать», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

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