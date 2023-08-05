Сегодня в 17:30 по московскому времени «Рубин» в Казани примет «Спартак» в рамках 3-го тура Мир РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Рубин»

Вернувшийся в элиту «Рубин» начал чемпионат с двух ничьих. Команда с двумя очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Рашида Рахимова в первом туре не удержали победу в матче против «Локомотива» в Москве (2:2).

Казанцы дважды по ходу встречи выходили вперед, но «железнодорожники» возвращались в игру, а на 87-й минуте нападающий хозяев Изидор установил окончательный счет.

Во втором туре «Рубин» принимал «Оренбург», но и здесь казанцы совсем немного не дотянули до победы (1:1). На гол экс-нападающего уральской команды Фамейе на 35-й минуте гости ответили точным ударом Переса за 9 минут до окончания основного времени матча.

В Кубке России казанцы начали с поражения от «Ростова» на выезде. Исход встречи решил единственный мяч Комарова, забитый на 60-й минуте игры. В группе у «Рубина» также находятся «Локомотив», «Ростов» и «Урал».

«Спартак»

«Спартак» вместе с «Краснодаром» стали единственными командами, которым удалось одержать две победы на старте турнира. Южане накануне выиграли третий матч подряд, обыграв «Пари НН» (1:0). Теперь дело за «красно-белыми».

Подопечные Гильермо Абаскаля в первом туре принимали «Оренбург» (3:2). Встреча получилась напряженной для «Спартака». Москвичи вели в счете (1:0), затем уступали в один мяч, но финальное слово осталось все же за «красно-белыми». Героем встречи стал защитник «Спартака» Хлусевич, оформивший дубль.

Во втором туре «красно-белые» взяли верх над новичком чемпионата — «Балтикой» (2:1). Победу хозяевам поля принесли голы Бонгонды и Промеса. Сухой матч Максименко испортил чилийский нападающий Энрикес, который распечатал ворота москвичей на 90-й минуте встречи.

В Кубке России «Спартак» стартовал с выездной победы над «Краснодаром» (2:1). Соперниками «красно-белых» по групповому этапу также станут «Динамо» и «Пари НН».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Спартак» с коэффициентом 3.60.