Ярошик: Мы готовились, а игру ломает удаление на седьмой минуте

Главный тренерподвел итог матча против, который закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Екатерибурга.

«Конечно, тяжело что‑то говорить. Мы готовились, а эту игру ломает удаление на седьмой минуте. В первом и втором таймах вдесятером хорошо бились ребята. Была хорошая поддержка со стороны фанатов. Жалко, что не забили голы, были 2–3 момента, которые мы могли решать. Так это была бы более интересная игра в концовке.

Я не видел по телевизору момент с удалением. Но Мансилья, конечно, не хотел так грубо играть. Он развернулся и хотел принять мяч с полулета. К сожалению, там оказался игрок. Все же это, наверное, красная карточка», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

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У «Спартака» 3-я победа подряд на старте сезона. Он набрал 9 очков и находится на вершине таблицы. «Рубин» с 2 баллами идет 10-м.