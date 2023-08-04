ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эррол Спенс и Теренс КроуфордКроуфорд доказал, что Спенс ему не ровня. Непобежденный Эррол был уничтожен за 9 раундов
  • 15:03
    • Гвардиола о Бернарду Силве: Мне не нужны игроки, которые не хотят выступать за «Ман Сити»
  • 14:44
    • Захарян отказывается переходить в «Страсбур»
  • 14:34
    • Стали известны подробности скандального судейства в матче «Ахмат» — ЦСКА
  • 14:11
    • «Тоттенхэм» заплатит 50 млн евро за защитника «Вольфсбурга»
  • 13:42
    • «Зенит» арендовал защитника «Химок»
    Все новости спорта

    Стали известны подробности скандального судейства в матче «Ахмат» — ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат ЦСКА РПЛ Футбол России
    Журналист Иван Карпов поделился деталями переговоров главного судьи матча второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) Владиславом Безбородовым с арбитром Сергеем Ивановым, который в той игре отвечал за VAR.

    Владислав Безбородов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Безбородов

    По данным источника, Иванов объяснял Безбородову, что защитник ЦСКА Милан Гаич должен быть удален еще до того, как «Ахмат» пробил пенальти, назначенный за фол сербского футболиста.

  • В РПЛ назвали ошибку Безбородова ЧП
  • Читайте по теме

    • Из-за спешки арбитр на VAR забыл нажать на кнопку для связи с главным судьей, из-за чего у них и были проблемы с соединением. Иванов догадался о своей ошибке уже после пробития пенальти, однако настоял на перебитии и удалении Гаича.

    Иванов и Безбородов не получили назначений на матчи третьего тура РПЛ, а красная карточка Гаича была отменена по решению КДК.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
  • «Краснодар» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Фейеноорд» и ПСВ много не забьют
  • «Фейеноорд» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Самсонова обыграет украинку Костюк с разгромным счетом?
  • Самсонова — Костюк. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры