Стали известны подробности скандального судейства в матче «Ахмат» — ЦСКА

Владислав Безбородов Фото: globallookpress.com
По данным источника, Иванов объяснял Безбородову, что защитник ЦСКА Милан Гаич должен быть удален еще до того, как «Ахмат» пробил пенальти, назначенный за фол сербского футболиста.
Из-за спешки арбитр на VAR забыл нажать на кнопку для связи с главным судьей, из-за чего у них и были проблемы с соединением. Иванов догадался о своей ошибке уже после пробития пенальти, однако настоял на перебитии и удалении Гаича.
Иванов и Безбородов не получили назначений на матчи третьего тура РПЛ, а красная карточка Гаича была отменена по решению КДК.