Стали известны подробности скандального судейства в матче «Ахмат» — ЦСКА

Журналист Иван Карпов поделился деталями переговоров главного судьи матча второго тура РПЛ между(2:3)с арбитром, который в той игре отвечал за VAR.

По данным источника, Иванов объяснял Безбородову, что защитник ЦСКА Милан Гаич должен быть удален еще до того, как «Ахмат» пробил пенальти, назначенный за фол сербского футболиста.

Из-за спешки арбитр на VAR забыл нажать на кнопку для связи с главным судьей, из-за чего у них и были проблемы с соединением. Иванов догадался о своей ошибке уже после пробития пенальти, однако настоял на перебитии и удалении Гаича.

Иванов и Безбородов не получили назначений на матчи третьего тура РПЛ, а красная карточка Гаича была отменена по решению КДК.