Романцев об увольнении Черчесова: Руководство «Ференцвароша» пошло на поводу эмоций

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной Россиивысказался об увольнениииз венгерского

«Ференцварош» прекратил сотрудничество с Черчесовым после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, по-спортивному владельцы клуба не правы. Да, поражение обидное, потеряны немалые деньги, вскипели болельщики с прессой. И руководство пошло на поводу эмоций, разом вычеркнув все хорошее, что тренер делал до этого, не оставив ему права на ошибку.

Зная Стаса, допускаю, что мог после матча погорячиться и он. Как случилось с Валерием Газзаевым, когда его "Динамо" проиграло "Айнтрахту". При первой же возможности мы со Станиславом обязательно обсудим этот неприятный момент, который еще раз напомнил, насколько непредсказуема тренерская судьба.

Что дальше? Зная характер Черчесова, его умение переносить любые жизненные трудности, уверен — эта история только добавит ему твердости и веры в себя. А тренер он уже состоявшийся, с именем, которое знают и в Европе.

Не стоит брать никаких пауз — нужно не останавливаясь идти вперед. Надеюсь, что на него будет спрос в России, где, уверен, он сделает крепкую, интересную команду, с которой обязательно добьется новых побед», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».