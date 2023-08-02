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    Романцев об увольнении Черчесова: Руководство «Ференцвароша» пошло на поводу эмоций

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался об увольнении Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Ференцварош» прекратил сотрудничество с Черчесовым после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в квалификации Лиги чемпионов.

    «На мой взгляд, по-спортивному владельцы клуба не правы. Да, поражение обидное, потеряны немалые деньги, вскипели болельщики с прессой. И руководство пошло на поводу эмоций, разом вычеркнув все хорошее, что тренер делал до этого, не оставив ему права на ошибку.

    Зная Стаса, допускаю, что мог после матча погорячиться и он. Как случилось с Валерием Газзаевым, когда его "Динамо" проиграло "Айнтрахту". При первой же возможности мы со Станиславом обязательно обсудим этот неприятный момент, который еще раз напомнил, насколько непредсказуема тренерская судьба.

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    • Что дальше? Зная характер Черчесова, его умение переносить любые жизненные трудности, уверен — эта история только добавит ему твердости и веры в себя. А тренер он уже состоявшийся, с именем, которое знают и в Европе.

    Не стоит брать никаких пауз — нужно не останавливаясь идти вперед. Надеюсь, что на него будет спрос в России, где, уверен, он сделает крепкую, интересную команду, с которой обязательно добьется новых побед», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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