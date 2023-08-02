Анчелотти: Присутствие Месси, Бускетса и Альбы придаст ценность футболу в США

Главный тренерзаявил, что звездные новичкиповлияют на развитие футбола в МЛС.

«Присутствие Месси, Бускетса и Альбы придаст дополнительную ценность футболу в Соединенных Штатах. Они были и остаются великими игроками, которые могут привнести высокое качество в игру своей команды.

Футбольные болельщики имеют право увидеть этих игроков, потому что они ознаменовали собой эпоху в европейском футболе.

В целом, футбол в Соединенных Штатах конкурирует с другими видами спорта, и ему трудно попасть на первые полосы газеты. Американский футбол, баскетбол и бейсбол там играют важную роль», — сказал Анчелотти изданию Marca.

Месси уже успел провести 2 матча за «Интер Майами», в которых забил 3 гола и сделал голевую передачу. В матче против «Крус Асуль» аргентинец принес победу своей команде, забив 2-й гол уже на 90+4-й минуте встречи со штрафного.