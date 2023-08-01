Спортдиректор «Оренбурга»: Адамов — хороший футболист, не просто так вызывался в сборную

Спортивный директорвысказался о переходе защитникав оренбургскую команду.

«Есть ли у нас право выкупа? Мы бы не хотели разглашать. Мы хотели получить Адамова — сделали это. Будем следить за тем, как он себя проявит. Надеюсь, что будем довольны и мы, и игрок.

Он только приехал, первая тренировка. Тренер будет смотреть на его состояние. Арсен — хороший футболист, это однозначно.

Не просто так вызывался в сборную, на него хорошие отзывы. Когда играл в "Урале", выглядел здорово. От этого мы и отталкивались», — сказал Андреев СЭ.

Напомним, что Адамов перешел в «Оренбург» на правах аренды. Защитник выступал за «Зенит» с начала 2022 года, провел 21 матч и отметился 2 голевыми передачами.