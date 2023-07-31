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    Мостовой: «Спартак» — один из конкурентов «Зенита». Если не сейчас, то когда?

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Балтикой» во втором туре РПЛ.

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    «К матчу с "Балтикой" подхожу только с победным настроением. "Спартак" сохранил свой состав и еще укрепился сильнее всех. Не играют еще Медина, Соболев и Николсон.

    Выходит на замену Бонгонда, которого мы особо не знали, но выходит очень хорошо, просто очень. Промес в полном порядке. И молодые тоже свои есть.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Балтика"

    "Спартак" — один из претендентов, чтобы создать конкуренцию "Зениту". Если не сейчас, то когда? "Зениту" будет тяжело заменить потерю лидеров», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» — «Балтика» пройдет 31 июля, начало — в 19:30 мск.

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