Мостовой: «Спартак» — один из конкурентов «Зенита». Если не сейчас, то когда?

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Балтикой» во втором туре РПЛ.

«К матчу с "Балтикой" подхожу только с победным настроением. "Спартак" сохранил свой состав и еще укрепился сильнее всех. Не играют еще Медина, Соболев и Николсон.

Выходит на замену Бонгонда, которого мы особо не знали, но выходит очень хорошо, просто очень. Промес в полном порядке. И молодые тоже свои есть.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Балтика"

"Спартак" — один из претендентов, чтобы создать конкуренцию "Зениту". Если не сейчас, то когда? "Зениту" будет тяжело заменить потерю лидеров», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Балтика» пройдет 31 июля, начало — в 19:30 мск.