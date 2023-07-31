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    «Кайрат» подтвердил возможный переход Аскарова в «Зенит»

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    Спортивный директор казахстанского «Кайрата» Константин Лежнев подтвердил информацию о том, что «Зенит» хочет подписать защитника Султана Аскарова.

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    «Мы действительно общались с "Зенитом" по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне "Зенита", ждем их ответа в ближайшее время.

    Пока речь идет о просмотре футболиста», — приводит слова Лежнева Sport24.

    Благодаря партнерским отношениям между клубами «Зенит» получил возможность просмотреть юношеские и молодежные команды «Кайрата», после чего скаутская служба сине-бело-голубых выделила19-летнего центрального защитника Аскарова.

    Аскаров пока играл только за «Кайрат-Жастар» в Первой лиге Казахстана.

    Напомним, ранее из «Кайрата» в «Зенит» перешел защитник Нуралы Алип.

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