«Кайрат» подтвердил возможный переход Аскарова в «Зенит»

Спортивный директор казахстанского «Кайрата»подтвердил информацию о том, чтохочет подписать защитника

«Мы действительно общались с "Зенитом" по Аскарову, готовы его отпустить. Мяч сейчас на стороне "Зенита", ждем их ответа в ближайшее время.

Пока речь идет о просмотре футболиста», — приводит слова Лежнева Sport24.

Благодаря партнерским отношениям между клубами «Зенит» получил возможность просмотреть юношеские и молодежные команды «Кайрата», после чего скаутская служба сине-бело-голубых выделила19-летнего центрального защитника Аскарова.

Аскаров пока играл только за «Кайрат-Жастар» в Первой лиге Казахстана.

Напомним, ранее из «Кайрата» в «Зенит» перешел защитник Нуралы Алип.