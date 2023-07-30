«Аль-Хиляль» намерен купить лучшего бомбардира «Севильи»

Нападающий «Севильи»заинтересовал саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Саудиты готовы заплатить 45 миллионов евро за нападающего сборной Марокко. Сам игрок в случае перехода сможет заработать 45 миллионов за три сезона.

Отметим, «Аль-Хиляль» в течение многих недель пытался завоевать форварда «Фулхэма» Александра Митровича, но не добился успеха. Теперь приоритетной целью стал Эн-Несири.

«Аль-Хилалю» предстоит убедить марокканца перебраться в Саудовскую Аравию, футболист пока не принял решение.

В прошлом сезоне Ла Лиги Эн-Несири стал лучшим бомбардиром «Севильи», забив восемь голов в 31 матче чемпионата.