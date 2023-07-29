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    Тикнизян рассказал, почему отказался выступать за сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Армении Локомотив
    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил свое решение выступать за сборную Армении, а не за Россию.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Могу говорить спокойно во всеуслышание, меня никто не будет за это осуждать, буду говорить чистую правду: я ждал шанса, ждал до последнего. Для меня стало последней каплей, когда Карпин сделал расширенный состав сборной в ноябре того года из 30 человек.

    Я там не увидел своей фамилии, подумал: "Без проблем, это тренер, это его видение, он так считает. Я не в праве кого-то осуждать, говорить, что этот тренер плохой, а этот хороший".

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    • И в начале этого года я принял для себя решение, что пора двигаться дальше, и сейчас есть все предпосылки, чтобы поменять спортивное гражданство во благо своих амбиций и своего будущего в футболе», — сказал Тикнизян в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Тикнизяна хочет приобрести бременский «Вердер».

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