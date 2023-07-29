Тикнизян рассказал, почему отказался выступать за сборную России

Защитник «Локомотива»объяснил свое решение выступать за сборную, а не за

«Могу говорить спокойно во всеуслышание, меня никто не будет за это осуждать, буду говорить чистую правду: я ждал шанса, ждал до последнего. Для меня стало последней каплей, когда Карпин сделал расширенный состав сборной в ноябре того года из 30 человек.

Я там не увидел своей фамилии, подумал: "Без проблем, это тренер, это его видение, он так считает. Я не в праве кого-то осуждать, говорить, что этот тренер плохой, а этот хороший".

И в начале этого года я принял для себя решение, что пора двигаться дальше, и сейчас есть все предпосылки, чтобы поменять спортивное гражданство во благо своих амбиций и своего будущего в футболе», — сказал Тикнизян в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Тикнизяна хочет приобрести бременский «Вердер».