ЦСКА нужен защитник «Клермона» Боржес

хочет приобрести левого защитника, информирует «Чемпионат»

Сам игрок готов перейти в ЦСКА, в данный момент идет диалог с агентами игрока.

«Что касается цены, то изначально французы хотели 5 млн евро, ЦСКА же, с учетом года до конца контракта, не готов платить более 3 млн евро», — добавил источник.

26-летний Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт бразильца с французским клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4 млн.

В «Клермон» Боржес перешёл прошлым летом на правах свободного агента.