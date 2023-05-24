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    Моуринью: Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов. Мне не нравится продавать дым

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что нужно быть реалистами в отношении выхода в Лигу чемпионов. При этом португалец верит, что команда может показать исторический результат и хочет выиграть финал Лиги Европы.

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    «Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Мне не нравится продавать дым.

    Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один финал еврокубков в своей жизни, и им везет. Представьте, что мы сделаем это два раза подряд. Это отличный сезон для меня, потому что он в любом случае становится историческим. Но я хочу сыграть этот финал [в Лиге Европы].

    [Тиагу] Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту — менеджер, я — тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова.

    Но выйти в Лигу чемпионов [через чемпионат], потратив 7 миллионов на [трансферном] рынке, — это не история, это даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану», — сказал главный тренер «Ромы».

    «Рома» находится вне зоны ЛЧ в Серии А и может выйти в турнир через победу над «Севильей» в финале ЛЕ.

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