Защитник Хуммельс продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

Защитник дортмундскойпродлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «шмелей».

Новый контракт защитника с немецким клубом был подписан на один год.

«Все знают, как мне нравится играть на нашем стадионе с нашими замечательными фанатами. Я не принял это решение легкомысленно. Это был долгий процесс обсуждений.

Сейчас, в конце сезона, я могу заявить, что действительно готов провести ещё один год. Но сейчас мы сосредоточены на игре с "Майнцем" в субботу.

У нас впереди 90 напряжённых минут, после которых мы надеемся отпраздновать что-то значительное вместе», — прокомментировал продление контракта Хуммельс.

В нынешнем сезоне «Боруссия» имеет все шансы выиграть чемпионат Германии. Для этого необходимо побеждать «Майнц» в последнем туре Бундеслиги.

Хуммельс провел 29 матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне и забил один гол.