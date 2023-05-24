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    Защитник Хуммельс продлил контракт с дортмундской «Боруссией»

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    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «шмелей».

    Матс Хуммельс
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    Матс Хуммельс

    Новый контракт защитника с немецким клубом был подписан на один год.

    «Все знают, как мне нравится играть на нашем стадионе с нашими замечательными фанатами. Я не принял это решение легкомысленно. Это был долгий процесс обсуждений.

    Сейчас, в конце сезона, я могу заявить, что действительно готов провести ещё один год. Но сейчас мы сосредоточены на игре с "Майнцем" в субботу.

    У нас впереди 90 напряжённых минут, после которых мы надеемся отпраздновать что-то значительное вместе», — прокомментировал продление контракта Хуммельс.

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    • В нынешнем сезоне «Боруссия» имеет все шансы выиграть чемпионат Германии. Для этого необходимо побеждать «Майнц» в последнем туре Бундеслиги.

    Хуммельс провел 29 матчей за «Боруссию» в нынешнем сезоне и забил один гол.

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