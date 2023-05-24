Гвардиола назвал команду и тренера, которые впечатлили его в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити»признался, что его впечатлила играв текущем сезоне.

В сентябре 2022 года главным тренером «Брайтона» стал итальянец Роберто Де Дзерби, который перед этим работал в донецком «Шахтере».

«Я поздравляю "Брайтон" с невероятным достижением — выходом в Лигу Европы.

Думаю, Роберто — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как "Брайтон", он уникален. Я чувствовал, что Роберто повлияет значительно на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро.

"Брайтон" создает по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь — как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать в матче против тебя что ему угодно.

"Брайтон" заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан. В Каталонии был ресторан elBulli, и Ферран Адрия был лучшим шеф-поваром на протяжении многих лет, он изменил кухню. И "Брайтон" показывает нечто особенное.

Дело в том, насколько быстро принимаются решения. Игроки "Брайтона" мастерски разбираются в том, когда нужно отдать передачу свободному партнеру, они в этом лучшие в мире», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.