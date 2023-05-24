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    Гвардиола назвал команду и тренера, которые впечатлили его в этом сезоне

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что его впечатлила игра «Брайтона» в текущем сезоне.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В сентябре 2022 года главным тренером «Брайтона» стал итальянец Роберто Де Дзерби, который перед этим работал в донецком «Шахтере».

    «Я поздравляю "Брайтон" с невероятным достижением — выходом в Лигу Европы.

    Думаю, Роберто — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Ни одна команда не играет так, как "Брайтон", он уникален. Я чувствовал, что Роберто повлияет значительно на игру, но не ожидал, что настолько сильно и так быстро.

    "Брайтон" создает по 20-25 моментов, он монополизирует владение мячом так, как никто другой за долгое время. Вратарь — как сдерживающий полузащитник. Если ты не играешь на высоком уровне, он может делать в матче против тебя что ему угодно.

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    • "Брайтон" заслужил успех, и я стараюсь учиться у этой команды. Она уникальна, как мишленовский ресторан. В Каталонии был ресторан elBulli, и Ферран Адрия был лучшим шеф-поваром на протяжении многих лет, он изменил кухню. И "Брайтон" показывает нечто особенное.

    Дело в том, насколько быстро принимаются решения. Игроки "Брайтона" мастерски разбираются в том, когда нужно отдать передачу свободному партнеру, они в этом лучшие в мире», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

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