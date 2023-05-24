ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичВлахович, Кьеза, Ди Мария и еще три игрока, которые могут сбежать из кризисного «Ювентуса»
  • 19:12
    • Карацев вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»
  • 18:04
    • Соболев дисквалифицирован на 4 матча, удаление Виллиана Роши отменено
  • 18:00
    • «Локомотив» объявил о продлении контракта с Бариновым
    Все новости спорта

    Гаврилов — о Соболеве: В мое время ему морду набили бы и все

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать форварда красно-белых Александра Соболева на четыре игры за непристойный жест.

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Ну, дали четыре игры и дали. Могли и больше дать. Есть же определенные наказания. За такие непристойные выходки раньше давали по пять игр. В мое время ему морду набили бы и все, чтобы не повадно было никому. Сначала думай, что ты делаешь, а потом уже прощения проси. Кому твое прощение нужно сейчас?» — приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

  • Гладилин — о наказании Соболева: Приговор мягкий, можно было бы и жестче
  • Читайте по теме

    • КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА (2:1) Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал нападающему красно-белых прямую красную карточку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Голевой обмен во втором тайме?
  • «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  5.40
  • Прогноз на матч Швеция — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры