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    Оздоев: В России тяжело играть — ты постоянно под прессингом

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    Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал об отличиях турецкой Суперлиги от российской Премьер-лиги.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Здесь вообще по-другому. В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически.

    В центре в России играть — это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.

    А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, — тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции. Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в "Зените", 99 процентов команд сидят в обороне и просто с тобой бодаются. Это реально так.

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    • Я даже сейчас недавно включал: это просто кто кого переборет… Тот же "Урал", который мне очень нравится при Гончаренко… Я смотрел несколько матчей, я смотрел матч "Зенит" — "Урал", ну, два раза добежал "Урал" до ворот — считай, великолепно.

    "Зенит" не давал им продохнуть. Постоянно под прессингом. А тут "Бешикташ" может играть с "Хатайем", который сейчас снялся, и "Хатай" выиграл», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Магомедом Оздоевым
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