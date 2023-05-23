Оздоев: В России тяжело играть — ты постоянно под прессингом

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк»рассказал об отличиях турецкой Суперлиги от российской Премьер-лиги.

«Здесь вообще по-другому. В России на самом деле играть тяжело. Ты постоянно под прессингом, у тебя нет свободных зон практически.

В центре в России играть — это практически как находиться в аду постоянно. Два-три игрока постоянно тебя прессингуют в центральной зоне.

А тут больше играют персонально. И тут не любят команды, которые сидят низко. Команда, которая сидит низко, — тренеру осталось недолго работать в чемпионате Турции. Тут постоянно играешь в футбол. В России, когда ты играешь в "Зените", 99 процентов команд сидят в обороне и просто с тобой бодаются. Это реально так.

Я даже сейчас недавно включал: это просто кто кого переборет… Тот же "Урал", который мне очень нравится при Гончаренко… Я смотрел несколько матчей, я смотрел матч "Зенит" — "Урал", ну, два раза добежал "Урал" до ворот — считай, великолепно.

"Зенит" не давал им продохнуть. Постоянно под прессингом. А тут "Бешикташ" может играть с "Хатайем", который сейчас снялся, и "Хатай" выиграл», — сказал Оздоев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.