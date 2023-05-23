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    Мостовой: Решение Камеруна не удивило

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что сборная Камеруна отказалась играть с Россией.

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    Ранее стало известно, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть против россиян.

    «Не удивляет решение правительства Камеруна запретить сборной играть с Россией исходя из нынешней обстановки.

    Конечно, жалко, что матч не состоится. Все-таки Камерун участник чемпионата мира и у них хорошая команда», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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    • Напомним, сборная России должна была сыграть с Камеруном 15 июня в Москве.

    Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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