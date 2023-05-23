Мостовой: Решение Камеруна не удивило

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал новость о том, что сборнаяотказалась играть с

Ранее стало известно, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть против россиян.

«Не удивляет решение правительства Камеруна запретить сборной играть с Россией исходя из нынешней обстановки.

Конечно, жалко, что матч не состоится. Все-таки Камерун участник чемпионата мира и у них хорошая команда», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, сборная России должна была сыграть с Камеруном 15 июня в Москве.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).