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    Галактионов: Возможно, что‑то не получалось по качеству, но то, что есть три очка, это приятно

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Факела» (1:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Была вязкая игра с большим количеством единоборств. Прекрасно понимали, что соперник пропагандирует такой стиль игры. С одной стороны, мы владели территорией и много двигали мяч, но очень было мало остроты в первом тайме. Во втором уже у нас стали появляться определенные подходы. Хорошо, что добились победы в таком характерном и волевом матче.

    Мы исключительно смотрим на наше качество игры, характер и игровую дисциплину. Ребята большие молодцы, они очень организованно выглядели сегодня. Возможно, что‑то не получалось по качеству или не хватало какой‑то остроты, но то, что есть три очка, это приятно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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