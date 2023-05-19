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    «Акрон» и «Алания» поделили очки

    «Акрон» — «Алания»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 32-го тура Первой лиги России тольяттинский «Акрон» в родных стенах сыграл вничью с «Аланией» из Владикавказа.

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Алания 0:0
    Акрон: Сергей Волков, Руслан Апеков, Иван Чудин, Абу-Саид Эльдарушев, Джамалдин Ходжаниязов, Сергей Макаров, Алекс Мацукатов, Никита Салтыков, Константин Савичев, Павел Шакуро, Илья Зуев Алания: Ростислав Солдатенко, Аллон Бутаев, Артур Галоян, Николай Гиоргобиани, Сослан Качмазов, Хетаг Хосонов, Алан Чочиев, Андрей Мазурин, Константин Плиев, Заур Тарба, Алан Цараев Предупреждения: Павел Шакуро (45'), Константин Савичев (64')

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Алания» (56 очков) — третья, «Акрон» (40 пунктов) — двенадцатый.

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