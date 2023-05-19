«Акрон» — «Алания»: счет матча 0:0, обзор

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Алания 0:0
Акрон: Сергей Волков, Руслан Апеков, Иван Чудин, Абу-Саид Эльдарушев, Джамалдин Ходжаниязов, Сергей Макаров, Алекс Мацукатов, Никита Салтыков, Константин Савичев, Павел Шакуро, Илья Зуев Алания: Ростислав Солдатенко, Аллон Бутаев, Артур Галоян, Николай Гиоргобиани, Сослан Качмазов, Хетаг Хосонов, Алан Чочиев, Андрей Мазурин, Константин Плиев, Заур Тарба, Алан Цараев Предупреждения: Павел Шакуро (45'), Константин Савичев (64')
Таким образом, позиции команд остались прежними: «Алания» (56 очков) — третья, «Акрон» (40 пунктов) — двенадцатый.