«Реалу» могут засчитать техническое поражение в матче с «Хетафе»

может получить техническое поражение 0:3 по итогам матча 34-го тура Ла Лиги с(1:0).

На 84-й минуте главный тренер «Реала» Карло Анчелотти решил выпустить защитника Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио.

Когда Одриосола уже вышел на поле, Анчелотти решил заменить Эдуардо Камавинга, а Асенсио оставить в игре. Француз попросил замену из-за повреждения.

В связи с этим «Хетафе» принял решение подать жалобу в комитет по соревнованиям. Согласно правилам, замена вступает в силу, когда запасной игрок появляется на поле и с этого момента игрок, который покидает поле, становится замененным игроком, и не может продолжать играть.

«Реалу» засчитают техническое поражение со счетом 0:3, если будет принято решение о том, что замена была совершена не по правилам. В этом случае «Мадрид» опустится в турнирной таблице Ла Лиги на третье место.