Клопп: А ведь шесть недель назад еврокубки и на горизонте не виднелись

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Лестером» (3:0) в матче 36-го тура АПЛ и оценил шансы своей команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Нам пришлось в течение примерно 15 минут разбираться, как строить игру. И мне нравится то, что мы стали делать после этого. Мы забили потрясающие голы. Второй мяч — супер.

Мы провели почти идеальный матч. Но между 55-й и 75-й минутами игра была чуть более открытой, чем мне хотелось бы.

Побеждать — это все, что мы сейчас можем делать. Не думаю, что попадание в топ-4 вероятно, учитывая уровень игры конкурентов. Но было бы жаль, если бы кто-то из них оступился, а мы этим не воспользовались бы. Так что надо выполнить свою работу.

Думаю, мы уже обеспечили себе место в еврокубках, а ведь шесть недель назад этого и на горизонте не виднелось. Я бы тогда не поверил в то, что мы можем бороться за Лигу чемпионов, мы не были стабильны. Нам нужно подготовиться к следующей игре», — приводит слова Клоппа ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» набрал 65 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице, отставая на балл от третьей и четвертой позиции, но сыграв на матч больше. У «Лестера» осталось 30 пунктов и предпоследняя позиция.