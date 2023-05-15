Бускетс: Я рад, что ухожу из «Барселоны» именно так

Полузащитник «Барселоны»доволен, что уйдет из клуба в статусе действующего чемпиона Испании.

Напомним, что накануне «сине-гранатовые» победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги и досрочно стали победителями турнира.

«Основы чемпионской команды заложены. Завоевывать титулы очень сложно. Я хотел уйти с трофеями. Выиграть такой важный турнир, как Ла Лига, регулярный, который мы отметили для себя с самого начала.

Я очень рад, что ухожу именно так. У меня было огромное признание, я пробыл здесь много лет, и рад, что могу уйти вот так», — приводит слова Бускетса Marca.

Это 27 чемпионский титул в истории «Барселоны». Больше лишь у «Реала» — 35.