«Эвертон» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

обыграл(3:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол был забит на 37-й минуте встречи. Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил мяч после навеса в штрафную и поразил ворота соперника.

Спустя всего две минуте «горожане» удвоили свое преимущество. Игроки «Манчестер Сити» снова навесили в штрафную. На сей раз самым расторопным оказался форвард гостей Эрлинг Холанн, головой отправив мяч в ворота — 2:0.

Точку в этом матче поставил полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган, который оформил дубль красивый ударом со штрафного — 3:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Манчестер Сити 0:3 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (37'), 0:2 Эрлинг Холанд (39'), 0:3 Илкай Гюндоган (51') Эвертон: Джордан Пикфорд, Нэйтан Паттерсон, Йерри Мина, Джеймс Тарковски, Мэйсон Холгейт (Конор Коди, 56'), Джеймс Гарнер (Демарай Грей, 76'), Идрисса Гейе (Амаду Онана, 56'), Алекс Айуоби, Абдулайе Дукуре, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин (Ниль Мопе, 46') Манчестер Сити: Эрлинг Холанд (Джек Грилиш, 79'), Филип Фоден, Хулиан Альварес, Рияд Марез, Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 78'), Родриго Эрнандес (Калвин Филлипс, 88'), Эмерик Лапорт, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш (Серхио Гомес, 90'), Кайл Уолкер, Эдерсон Предупреждение: Джеймс Гарнер (49')

После этого матча «Манчестер Сити» укрепил свои позиции на 1-м месте в турнирной таблице АПЛ (85 очков). «Эвертон» занимает 17-е место (32).