ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Брайтон». Онлайн
  • 18:28
    • «Ахмат» разгромил «Динамо» в Москве
  • 17:56
    • «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Эвертон»
  • 17:21
    • Галактионов ответил на вопрос о продлении контракта с Дзюбой
  • 16:06
    • «Крылья Советов» и «Локомотив» поделили очки
  • 15:46
    • Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Риме
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Эвертон»

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Эвертон
    «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

    «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити»

    Первый гол был забит на 37-й минуте встречи. Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил мяч после навеса в штрафную и поразил ворота соперника.

    Спустя всего две минуте «горожане» удвоили свое преимущество. Игроки «Манчестер Сити» снова навесили в штрафную. На сей раз самым расторопным оказался форвард гостей Эрлинг Холанн, головой отправив мяч в ворота — 2:0.

    Точку в этом матче поставил полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган, который оформил дубль красивый ударом со штрафного — 3:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Манчестер Сити 0:3
    Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (37'), 0:2 Эрлинг Холанд (39'), 0:3 Илкай Гюндоган (51') Эвертон: Джордан Пикфорд, Нэйтан Паттерсон, Йерри Мина, Джеймс Тарковски, Мэйсон Холгейт (Конор Коди, 56'), Джеймс Гарнер (Демарай Грей, 76'), Идрисса Гейе (Амаду Онана, 56'), Алекс Айуоби, Абдулайе Дукуре, Дуайт Макнил, Доминик Калверт-Льюин (Ниль Мопе, 46') Манчестер Сити: Эрлинг Холанд (Джек Грилиш, 79'), Филип Фоден, Хулиан Альварес, Рияд Марез, Илкай Гюндоган (Бернарду Силва, 78'), Родриго Эрнандес (Калвин Филлипс, 88'), Эмерик Лапорт, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш (Серхио Гомес, 90'), Кайл Уолкер, Эдерсон Предупреждение: Джеймс Гарнер (49')

    После этого матча «Манчестер Сити» укрепил свои позиции на 1-м месте в турнирной таблице АПЛ (85 очков). «Эвертон» занимает 17-е место (32).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» быстро оформит чемпионство
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Канониры» быстро разберутся с «чайками»
  • «Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Казахстан не избежит разгрома?
  • Чехия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата — Ланус
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры