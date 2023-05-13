«Реал Сосьедад» — «Жирона»: счет матча 2:2, обзор голов

«Реал Сосьедад» — «Жирона» Фото: globallookpress.com
Хозяева поля вышли вперед благодаря голам Микеля Оярсабаля и Давида Сильвы, но гости смогли сравнять счет усилиями Яна Коуту и Кристиана Стуани.
Отметим, что все мячи были забиты еще в первом тайме.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Жирона 2:2
Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (пенальти) (5'), 2:0 Давид Сильва (24'), 2:1 Ян Коуту (37'), 2:2 Кристиан Стуани (45 + 3') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель, Игор Субельдия (Андер Барренечеа, 63'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Давид Сильва, Мартин Субименди, Микель Мерино, Микель Оярсабаль (Хон Пачеко, 63'), Александр Сёрлот (Карлос Фернандес, 81'), Такефуса Кубо Жирона: Кристиан Стуани (Рейниер, 71'), Родриго Рикельме (Александр Калленс, 90'), Иван Мартин (Хуанпе, 90'), Виктор Цыганков, Ян Коуту (Ricard Artero Ruiz, 71'), Ориоль Ромеу Видаль, Хавьер Эрнандес (Мигель Гутьеррес, 59'), Давид Лопес, Сантьяго Буэно, Martinez Arnau, Пауло Гассанига Предупреждения: Маркос Мичел (10'), Игор Субельдия (11'), Робен Ле Норман (38'), Ориоль Ромеу Видаль (49'), Martinez Arnau (55'), Микель Оярсабаль (62'), Андер Барренечеа (78'), Ориоль Ромеу Видаль (87'), Мартин Субименди (90 + 5')
Таким образом, позиции команд остались прежними: «Реал Сосьедад» (62 очка) — четвертый, «Жирона» (48 пунктов) — седьмая.