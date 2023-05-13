Примера. «Реал» примет «Хетафе», «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», «Атлетико» в гостях у «Эльче»

Матчи пройдут с 12 по 15 мая

«Мальорка» — «Кадис» 1:0

В матче 34-го тура испанской Примеры «Мальорка» в родных стенах переиграла «Кадис» со счетом 1:0.

Судьба встречи решилась на 16-й минуте, когда Пабло Маффео смог отправить мяч в ворота гостей.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Кадис 1:0 Гол: 1:0 Пабло Маффео (16') Мальорка: Предраг Райкович, Мартин Вальент, Иддрису Баба, Копете, Пабло Маффео, Мануэль Морланес (Клеман Гренье, 83'), Иньиго Руис де Галарета, Коста Хауме (Антонио Санчес, 63'), Амат Ндиайе (Дани Родригес, 63'), Ведат Мурики, Ли Кан Ин Кадис: Серхио Гвардиола (Тео Бонгонда, 66'), Иван Алехо (Рубен Алькарас, 66'), Рубен Собрино (Choco Lozano, 80'), Chris Ramos, Феде Сан Эметерио (Альваро Негредо, 67'), Гонсало Эскаланте, Альфонсо Эспино, Фали Хименес (Сантьяго Арсамендия, 90'), Луис Эрнандес, Исаак Карселен, Херемиас Ледесма Предупреждения: Chris Ramos (7'), Мануэль Морланес (32'), Ли Кан Ин (50'), Коста Хауме (55'), Иньиго Руис де Галарета (58'), Иван Алехо (64'), Хосе Мари (69'), Гонсало Эскаланте (75'), Пабло Маффео (90 + 5')

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа позволила «Мальорке» набрать 44 очка и закрепиться на двенадцатой позиции в турнирной таблице. У «Кадиса» 35 пунктов и пятнадцатая строчка.

«Реал Сосьедад» — «Жирона»

суббота, 13 мая, 15:00 мск

«Осасуна» — «Альмерия»

суббота, 13 мая, 17:15 мск

«Вильярреал» — «Атлетик»

суббота, 13 мая, 19:30 мск

«Реал» — «Хетафе»

суббота, 13 мая, 22:00 мск

«Сельта» — «Валенсия»

воскресенье, 14 мая, 15:00 мск

«Эльче» — «Атлетико»

воскресенье, 14 мая, 17:15 мск

«Вальядолид» — «Севилья»

воскресенье, 14 мая, 19:30 мск

«Эспаньол» — «Барселона»

воскресенье, 14 мая, 22:00 мск

«Бетис» — «Райо Вальекано»

понедельник, 15 мая, 22:00 мск