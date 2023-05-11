Спортдиректор «Оренбурга»: Задача на остаток сезона — подниматься выше по турнирной таблице

Спортивный директорвысказался о поражении команды в матче РПЛ с(1:2) и рассказал о целях оренбургской команды на остаток сезона.

«В футболе бывает, когда что-то не складывается. В матче с ЦСКА "Оренбургу" не хватало агрессии. В конце игры Оганесян её показал и забил.

Единственная задача "Оренбурга" на остаток сезона — подниматься выше в турнирной таблице. Других глобальных задач нет, поэтому надо обыгрывать каждого следующего соперника», — сказал Андреев Чемпионату.

После 26-и туров «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. Команда отстает от 5-й строчки на 4 балла.