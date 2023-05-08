«Брайтон» — «Эвертон»: счет матча 1:5, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Англиина выезде переигралсо счетом 5:1.

В составе победителей дублями отметились Абдулайе Дукуре и Дуайт МакНил, а также автогол в пассиве Джейсона Стила. За хозяев мяч престижа забил Алексис Макаллистер.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон 1:5 Голы: 0:1 Абдулайе Дукуре (1'), 0:2 Абдулайе Дукуре (29'), 0:3 Джейсон Стил (автогол) (35'), 0:4 Дуайт Макнил (76'), 1:4 Алексис Мак Аллистер (79'), 1:5 Дуайт Макнил (90 + 6') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Мойсес Кайседо, Адам Уэбстер (Леви Колвилл, 46'), Льюис Данк, Первис Эступинан, Паскаль Гросс, Алексис Мак Аллистер, Facundo Valentin Buonanotte (Соломон Марч, 46'), Дениз Ундав (Хулио Сесар Энсисо, 46'), Каору Митома, Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 46') Эвертон: Доминик Калверт-Льюин (Ниль Мопе, 87'), Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре, Алекс Айуоби, Идрисса Гейе (Амаду Онана, 86'), Джеймс Гарнер, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Йерри Мина, Нэйтан Паттерсон, Джордан Пикфорд Предупреждения: Йерри Мина (18'), Льюис Данк (21'), Идрисса Гейе (25'), Доминик Калверт-Льюин (45 + 3'), Абдулайе Дукуре (56')

Таким образом, «Эвертон» набрал 32 очка и поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице. У «Брайтона» 55 баллов и седьмая строчка.