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    Перес назвал этот розыгрыш Кубка Испании конкурентным турниром

    Футбол Футбол Испании Кубок Испании Реал Мадрид Осасуна
    Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о победе «Реала» в финале Кубка Испании над «Осасуной» (2:1).

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    «Что касается победы в Кубке Испании, то это был очень конкурентный турнир. Мы начали с "Касареньо", который доставил нам неприятности, затем были "Вильярреал", "Атлетико" и "Барселона". В финале "Осасуна" провела отличный матч. Соперник отдал свою душу, и я ценю это больше всего.

    Преимущество Родриго в том, что он все еще очень молод. Он будет радовать нас, поклонников клуба, долгие годы. Винисиус на своей позиции — лучший в мире. Я не понимаю, когда ему показывают желтые карточки. Судьи должны защищать игроков, который показывают шоу», — цитирует Переса Marca.

    Для «Реала» это двадцатая победа в Кубке Испании и первая с 2014 года. Больше всего титулов у «Барселоны» (31), на втором месте «Атлетик» (23), мадридцы — на третьей строчке.

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