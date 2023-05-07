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    Федотов: Эти три очка можно назвать трудовыми

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

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    «Мы подозревали, что мы потратили много сил в кубковом матче. Так и было. Сегодня некоторые моменты мы недоигрывали до конца. С такой командой, как "Оренбург", так играть нельзя. Они забили 48 мячей в этом чемпионате, они сильно добавили в последнее время. Мы отлично начали второй тайм.

    Поговорили в раздевалке, что уже нужно включаться на максимум. Мы не забили ряд моментов, которые должны были. Всех поздравляю с важной победой! Эти три очка можно назвать трудовыми», — цитирует Федотова «Чемпионат».

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