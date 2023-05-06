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    «Лейпциг» победил «Фрайбург», «Айнтрахт» проиграл «Хоффенхайму»

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    Стали известны результаты очередных матчей 31-го тура чемпионата Германии.

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    «Лейпциг» на выезде со счетом 1:0 выиграл у «Фрайбурга». В составе «быков» победный гол забил Кевин Кампль. Это случилось на 73-й минуте встречи.

    Бундеслига. 31-й тур
    Фрайбург — РБ Лейпциг 0:1 (0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 — 73 КампльФрайбург: Флеккен, Кюблер (Шмид, 83), Гульде, Гинтер, Гюнтер (Эзеквем, 83), Хефлер, Грифо, Эггештайн (Чжон Ву Ен, 83), Вайсхаупт (Рель, 59), Грегорич (Петерсен, 83), ХелерРБ Лейпциг: Бласвих, Симакан, Орбан, Клостерманн, Хенрихс, Лаймер (Шлагер, 90), Ольмо (Хальстенберг, 78), Айдара (Кампль, 53), Собослаи, Вернер (Поульсен, 78), Нкунку (Форсберг, 90)Предупреждения: Айдара (21), Нкунку (36), Лаймер (64), Грифо (83), Кампль (90)

    В другом матче тура «Айнтрахт» со счетом 1:3 проиграл «Хоффенхайму». В составе победителей по голу забили Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич и Ила Бебу. В составе гостей голом отметился Марио Гетце.

    Бундеслига. 31-й тур
    Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 3:1 (3:0, 0:1)
    Голы: 1:0 — 8 Баумгартнер, 2:0 — 41, пенальти Крамарич, 3:0 — 45 Бебу, 3:1 — 54 ГетцеХоффенхайм: Бауманн, Брукс, Нсоки, Кабак, Анхелиньо, Гайгер, Премель (Тохумджу, 90), Баумгартнер (Бекер, 78), Бебу, Крамарич (Дольберг, 78), Даббур (Бичакчич, 51)Айнтрахт Ф: Трапп, Бута (Кнауфф, 83), Туре (Борре, 55), Ндика, Хасебе, Ленц (Алиду, 74), Гетце, Соу (Эбимбе, 74), Камада, Линдстрем (Ааронсон, 46), Коло-МуаниПредупреждения: Туре (15), Гетце (41), Трапп (44), Борре (62), Крамарич (67), Бауманн (84)Удаления: Хофманн (41), Плеа (57), Стафилидис (85)

    «Лейпциг» набрал 57 очков и поднялся с 5-го на 3-е место. У «Фрайбурга» 56 очков и 5-е место. «Айнтрахт» с 43 баллами идет 9-м. «Хоффенхайм» — 14-й с 32 очками.

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