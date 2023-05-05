Сафонов рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы войти в историю

Голкиперподелился ожиданиями от матча сза выход в Суперфинал России.

«Сейчас мы находимся в хорошем расположении духа, рады тому, что решили часть общей задачи. Главное правило плей-офф — пройти дальше, пусть даже не показать красивую игру. Для "Краснодара" главное — результат, и неважно, как его добиться. Уверен, каждый из нас в матче с "Уралом" выложится по полной и оставит всего себя на поле. Нам нужен трофей, чтобы войти в историю.

Нужно как-то сохранить нервы наших болельщиков и руководства, поэтому приложим все усилия, чтобы не доводить до 11-метровой серии, а победить в основное время. Но будем смотреть по ситуации, как будет развиваться игра. То, что с "Уралом" сыграем дома, это плюс, это наше преимущество. Но не думаю, что на такой стадии турнира этот фактор будет определяющим», — приводит слова Сафонова официальный сайт РФС.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится 17 мая.