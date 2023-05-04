Индзаги: «Интер» против «Вероны» был действительно хорош

Главный тренер «Интера»высказался о победе над «Вероной» (6:0) в матче чемпионата Италии.

«Мы были действительно хороши. Мы хорошо подошли к матчу против команды, которая проиграла только "Фиорентине" здесь, на "Бентегоди" в 2023 году. Это важная победа, но мы знаем, что вернемся на поле через 72 часа.

Жизненно важный матч, и теперь мы выиграли три подряд игры в лиге. Нам нужно продолжать в том же духе. Мы знаем, что у нас непростой график, но в Серии А каждая игра сложна», — приводит слова Индзаги пресс-служба миланцев.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» занимает четвертое место в Серии А (60 очков). «Верона» — на 18-й строчке (27).