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    Индзаги: «Интер» против «Вероны» был действительно хорош

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Интер Верона
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над «Вероной» (6:0) в матче чемпионата Италии.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы были действительно хороши. Мы хорошо подошли к матчу против команды, которая проиграла только "Фиорентине" здесь, на "Бентегоди" в 2023 году. Это важная победа, но мы знаем, что вернемся на поле через 72 часа.

    Жизненно важный матч, и теперь мы выиграли три подряд игры в лиге. Нам нужно продолжать в том же духе. Мы знаем, что у нас непростой график, но в Серии А каждая игра сложна», — приводит слова Индзаги пресс-служба миланцев.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» занимает четвертое место в Серии А (60 очков). «Верона» — на 18-й строчке (27).

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