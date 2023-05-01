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    Агент: Головин выбирал между «Челси», «Ювентусом» и «Монако»

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    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, признался, что летом 2018 года у российского игрока была возможность перейти в «Челси».

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    «У Головина было три конкретных предложения: "Челси", "Монако" и "Ювентус". Все три клуба были готовы заключить сделку, всё зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем.

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    • Почему в итоге "Монако"? Период адаптации там прошёл короче. Акинфеев, Березуцкие и остальные говорили: Сань, ты можешь заиграть и в 'Челси', и в 'Ювентусе', но лучше начать с 'Монако', потому что там будет попроще. Всё-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было всё не так хорошо», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

    В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 30 матчей, забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

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