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    Тен Хаг: Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в 34-м туре АПЛ.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Хорошая победа, впечатляющее выступление "Манчестер Юнайтед". Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали.

    Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной.

    Линделеф блистательно сыграл, полностью контролировал зону вокруг Уоткинса. Бруну провел очередной отличный матч. Наш план заключался в том, чтобы он вышел справа и делал забегания за спину защитникам, и это сработало.

    Мы идем от матча к матчу, дальше — "Брайтон", так что придется снова усердно трудиться. Нам нужно снова показать страсть и не беспокоиться о табличке. Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4, все в наших руках», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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