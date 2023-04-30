Тен Хаг: Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Астон Виллой» (1:0) в 34-м туре АПЛ.

«Хорошая победа, впечатляющее выступление "Манчестер Юнайтед". Мы великолепно работали с мячом, много им владели и качественно прессинговали.

Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной.

Линделеф блистательно сыграл, полностью контролировал зону вокруг Уоткинса. Бруну провел очередной отличный матч. Наш план заключался в том, чтобы он вышел справа и делал забегания за спину защитникам, и это сработало.

Мы идем от матча к матчу, дальше — "Брайтон", так что придется снова усердно трудиться. Нам нужно снова показать страсть и не беспокоиться о табличке. Мы в полной мере контролируем ситуацию в топ-4, все в наших руках», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».