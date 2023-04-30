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    «Факел» объявил об уходе Пятибратова с поста главного тренера

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    Воронежский «Факел» прекратил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Пятибратовым.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    Клуб и 46-летний российский специалист расстались по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба «Факела».

    «От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых "Факел" добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» — сказал Пятибратов.

    «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 25 матчах.

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