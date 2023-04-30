«Факел» объявил об уходе Пятибратова с поста главного тренера

Воронежскийпрекратил сотрудничество с главным тренером

Клуб и 46-летний российский специалист расстались по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба «Факела».

«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых "Факел" добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» — сказал Пятибратов.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко в 25 матчах.