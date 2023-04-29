«Реал» — «Альмерия»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридскийпобедилсо счетом 4:2.

Героем поединка стал форвард «сливочных» Карим Бензема, оформивший в первом тайме хет-трик. Последний, третий гол он забил с пенальти. Во втором тайме до крупного счета дело довел Родриго.

Со стороны «Альмерии» по голу забили Лазаро и Лукас Робертоне.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Альмерия 4:2 Голы: 1:0 Карим Бензема (5'), 2:0 Карим Бензема (17'), 3:0 Карим Бензема (пенальти) (42'), 3:1 Лазаро Винисиус Маркес (45 + 1'), 4:1 Родриго (47'), 4:2 Лукас Робертоне (61') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинжа, Даниель Себальос, Орельен Чуаэми, Тони Кроос (Начо Фернандес, 72'), Родриго (Марко Асенсио, 72'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Даниэль Карвахаль, 82') Альмерия: Лазаро Винисиус Маркес, Ларджи Рамазани (Луис Суарес, 64'), Саму Кошта (Гонсало Мелеро, 75'), Сесар де ла Ос (Лукас Робертоне, 57'), Франсиско Портильо, Арнау Пучмаль (Inigo Eguaras, 57'), Серхио Акьем (Алекс Сентельес, 75'), Чуми, Родриго Эли, Убулан Мендес, Фернандо Мартинес Предупреждения: Винисиус Жуниор (37'), Лазаро Винисиус Маркес (66'), Убулан Мендес (67'), Эдуардо Камавинжа (74')

«Реал» набрал 86 очков и сократил разрыв от «Барсы» на 8 пунктов. «Альмерия» — 15-я с 32 баллами.