Анчелотти заявил, что игроки «Реала» расслабились при счете 3:0

Главный тренероценил игру своей команды в матче 32-го тура испанской Примеры с(4:2).

«Винисиус получил удар по колену, но ничего страшного, я думаю, что он восстановится за пару дней, он отстранен на следующую игру и будет в порядке к финалу Кубка.

Когда казалось, что игра закончена, мы расслабились при счете 3:0 и 4:1, это тревожный сигнал для нас. Нельзя сбавлять обороты, потому что если ты расслаюляешься, то пропускаешь голы.

Я считаю Тчуамени важным игроком, потому что он прикрывает нас перед центральными защитниками, он хорош в штрафной площади, когда соперники входят в игру. А с мячом ему нужно совершенствоваться, он очень молод и учится», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры с 68-ю очками в активе. Команда отстает от «Барселоны» на 8 баллов.