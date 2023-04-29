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    Анчелотти заявил, что игроки «Реала» расслабились при счете 3:0

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру своей команды в матче 32-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (4:2).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Винисиус получил удар по колену, но ничего страшного, я думаю, что он восстановится за пару дней, он отстранен на следующую игру и будет в порядке к финалу Кубка.

    Когда казалось, что игра закончена, мы расслабились при счете 3:0 и 4:1, это тревожный сигнал для нас. Нельзя сбавлять обороты, потому что если ты расслаюляешься, то пропускаешь голы.

    Я считаю Тчуамени важным игроком, потому что он прикрывает нас перед центральными защитниками, он хорош в штрафной площади, когда соперники входят в игру. А с мячом ему нужно совершенствоваться, он очень молод и учится», — приводит слова Анчелотти Marca.

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