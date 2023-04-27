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    Левандовский: «Барселона» старалась победить, но не хватало хладнокровия

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    Нападающий «Басрселоны» Роберт Левандовский прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура Ла Лиги (1:2).

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Здесь всегда сложно играть, было тяжело преодолевать высокий прессинг "Райо". Мы старались победить, но не хватало хладнокровия, чтобы создать больше голевых моментов. Будем двигаться дальше и сосредоточимся на следующем матче.

    Мы в хорошем положении, впереди два домашних матча, нужно постараться сыграть хорошо. Надо подумать, что сделать, чтобы как можно лучше провести последние семь игр», — сказал форвард «Барселоны» Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» продолжает возглавлять таблицу испанской Ла Лиги, набрав 76 очков. «Райо Вальекано» поднялся на девятую строчку, заработав 43 очка.

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