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    Карпин объяснил комитету РФС принцип отбора игроков в национальную команду

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Известный тренер Борис Игнатьев раскрыл подробности выступления главного тренера сборной России Валерия Карпина на заседании комитета сборных команд РФС.

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    Карпин разъяснил комитету критерии отбора футболистов в национальную команду.

    «Исходя из той ситуации, в которой мы находимся, и учитывая все то, что может происходить в ближайшей перспективе, с учетом всего этого формировалась команда.

    Если игрок определенной возрастной категории через какое-то время, когда откроют шлюзы, будет в критическом возрасте с футбольной точки зрения, то его нет смыла брать и смотреть.

    Второй критерий — рассматривались те люди, которые имеют основание через определение времени быть в сборной команде. Поэтому их надо было вызывать и смотреть, приобщать к игровой деятельности команды, вооружать всеми требованиями и смотреть, насколько они способны реализовать.

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    • Обсуждали, что находятся в поисках команд с теми, с которыми хотели бы сыграть. Сборная должна существовать, должна готовиться. Надо подбирать тех соперников, кто соглашается и готов с нами сотрудничать», — приводит слова Игнатьева Sport24.

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