Карпин объяснил комитету РФС принцип отбора игроков в национальную команду

Известный тренерраскрыл подробности выступления главного тренера сборной Россиина заседании комитета сборных команд РФС.

Карпин разъяснил комитету критерии отбора футболистов в национальную команду.

«Исходя из той ситуации, в которой мы находимся, и учитывая все то, что может происходить в ближайшей перспективе, с учетом всего этого формировалась команда.

Если игрок определенной возрастной категории через какое-то время, когда откроют шлюзы, будет в критическом возрасте с футбольной точки зрения, то его нет смыла брать и смотреть.

Второй критерий — рассматривались те люди, которые имеют основание через определение времени быть в сборной команде. Поэтому их надо было вызывать и смотреть, приобщать к игровой деятельности команды, вооружать всеми требованиями и смотреть, насколько они способны реализовать.

Обсуждали, что находятся в поисках команд с теми, с которыми хотели бы сыграть. Сборная должна существовать, должна готовиться. Надо подбирать тех соперников, кто соглашается и готов с нами сотрудничать», — приводит слова Игнатьева Sport24.