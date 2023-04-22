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    Клопп: Что касается места в топ-4 АПЛ, то сейчас мы никакого отношения к этому не имеем

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен результатом матча с «Ноттингемом» (3:2).

    Юрген Клопп и Дарвин Нуньес
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    Юрген Клопп и Дарвин Нуньес

    «Сложный матч против низкого блока. Первый тайм получился очень тяжелым, мы создавали не так много моментов, но и не так много позволяли сопернику, а это важно.

    Начинать матч всегда нужно хорошо, в таком случае появляется возможность его контролировать. У Жоты был отличный момент после стандартного положения, но затем важную роль в игре стали играть вбрасывания, и она усложнилась.

    В итоге все голы были забиты со стандартов, это необычно. Но главное — мы заслужили три очка.

    Мне понравилось, что мы не выключались из игры и не теряли концентрации при вбрасываниях, создающих хаос, которого хочется избегать. Было слишком много моментов, когда мы не могли нормально вынести мяч, но, не считая этого, я доволен многими вещами.

    Мы слишком легко позволили сопернику забить два гола. В таком матче нужно контролировать мяч, не нужно пытаться форсировать события — а мы именно это и делали.

    Что касается места в топ-4 АПЛ, то сейчас мы никакого отношения к этому не имеем. Посмотрим, что будет через несколько недель. Мы идем от матча к матчу, дальше — сложная игра с "Вест Хэмом", — сказал главный тренер "Ливерпуля".

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