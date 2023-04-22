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    «Оренбург» на выезде взял верх над «Факелом»

    «Факел» — «Оренбург»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Оренбург» на выезде уверенно переиграл «Факел» со счетом 3:1.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    На голы Александра Эктова, Брайана Мансильи и Кирилла Капленко хозяева ответили лишь точным ударом престижа в исполнении Георгия Гонгадзе.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Оренбург 1:3
    Голы: 0:1 Александр Эктов (24'), 1:1 Георгий Гонгадзе (пенальти) (32'), 1:2 Брайан Мансилья (пенальти) (45+5'), : (53'), 1:3 Кирилл Капленко (62') Факел: Илья Свинов, Евгений Морозов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев Оренбург: Николай Сысуев, Маттео Стаматов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Александр Эктов, Florentin G., Тимур Аюпов, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Предупреждения: Хызыр Аппаев (3'), Кирилл Капленко (13'), Вячеслав Якимов (17'), Ираклий Квеквескири (23'), Матиас Перес (29')

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    Таким образом, «Оренбург» смог набрать 36 очков и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице. У «Факела» осталось 18 пунктов и 14-я строчка.

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